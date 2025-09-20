Atelier Lego Médiathèque Firmin Gémier Saint-Amour

Atelier Lego Médiathèque Firmin Gémier

4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la médiathèque organise un atelier LEGO avec Anima’briques. venez participer à la reconstitution de votre médiathèque en LEGO, le samedi 20 septembre de 10h à 11h30.

Cette dernière sera exposée jusqu’en décembre!

Atelier à partir de 5 ans, sur inscription et gratuit .

4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61

