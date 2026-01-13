Atelier LEGO® Monuments en briques CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Monuments en briques

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

À l’aide de briques de grandes dimensions, les enfants se familiarisent avec les formes et les couleurs pour construire un monument inspiré des chefs-d’œuvre du passé. Arcs de triomphe, tours et statues monumentales seront à l’honneur !

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

English :

Using large bricks, children learn about shapes and colors to build a monument inspired by masterpieces of the past. Triumphal arches, towers and monumental statues take center stage!

