Atelier LEGO® Monuments européens CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Monuments européens

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

De Paris à Rome, en passant par Berlin, redécouvrez certains des monuments les plus emblématiques du continent européen. En utilisant les célèbres briques danoises, les enfants devront en concevoir de fidèles reproductions.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

English :

From Paris to Rome, via Berlin, rediscover some of the most emblematic monuments on the European continent. Using the famous Danish bricks, children will have to design faithful reproductions.

