Atelier LEGO® Monuments nord-américains CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Monuments nord-américains

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Dans le cadre de l’exposition Architectures et briques LEGO® , venez découvrir une sélection de monuments nord-américains réalisés par des architectes visionnaires. Des réalisations qui inspireront les passionnés de LEGO® !

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Architectures and LEGO® bricks exhibition, come and discover a selection of North American monuments created by visionary architects. Achievements that will inspire LEGO® enthusiasts!

L’événement Atelier LEGO® Monuments nord-américains Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan