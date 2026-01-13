Atelier LEGO® Monuments nord-américains CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Dans le cadre de l’exposition Architectures et briques LEGO® , venez découvrir une sélection de monuments nord-américains réalisés par des architectes visionnaires. Des réalisations qui inspireront les passionnés de LEGO® !
English :
As part of the Architectures and LEGO® bricks exhibition, come and discover a selection of North American monuments created by visionary architects. Achievements that will inspire LEGO® enthusiasts!
L’événement Atelier LEGO® Monuments nord-américains Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan