Atelier LEGO® Palais et jardins de la Renaissance CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Palais et jardins de la Renaissance

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

À l’aide d’une large sélection de LEGO®, les enfants conçoivent et réalisent un projet original s’inspirant des résidences royales de la Renaissance. Un atelier réservé aux spécialistes de la célèbre brique danoise !

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using a wide selection of LEGO® bricks, children design and build an original project inspired by Renaissance royal residences. A workshop for specialists in the famous Danish brick!

L’événement Atelier LEGO® Palais et jardins de la Renaissance Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan