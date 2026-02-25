Atelier LEGO® Panorama 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Après une présentation des principales réalisations de la reconstruction de Royan, les enfants conçoivent en LEGO® un panorama de la ville en miniature. Un atelier réservé aux passionnés de la célèbre brique danoise !
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
After a presentation of the main achievements of Royan’s reconstruction, children design a LEGO® panorama of the town in miniature. This workshop is reserved for fans of the famous Danish brick!
