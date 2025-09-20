Atelier Lego participatif dans le cadre des JEP Andlau

Atelier Lego participatif dans le cadre des JEP Andlau samedi 20 septembre 2025.

Atelier Lego participatif dans le cadre des JEP

place de la mairie Andlau Bas-Rhin

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Fanabriques vous propose de participer à la reconstitution d’une mosaïque géante !

Durant tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine nous vous invitons à un atelier participatif pour créer une mosaïque géante en brique Lego ! Les participants reconstituent puis assemblent des plaques qui composeront le dessin final. Au fur et à mesure du week-end, la mosaïque se dévoilera aux yeux du public. L’enjeu est de taille il s’agit de découvrir le thème et le titre de la prochaine exposition temporaire de cette fin d’année ! 0 .

place de la mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

As part of the European Heritage Days, Fanabriques invites you to take part in the reconstruction of a giant mosaic!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen Fanabriques die Möglichkeit, an der Rekonstruktion eines riesigen Mosaiks teilzunehmen!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Fanabriques vi invita a partecipare alla ricostruzione di un mosaico gigante!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Fanabriques le invita a participar en la reconstrucción de un mosaico gigante

