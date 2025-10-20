Atelier LEGO® Play-Well Paris 7e Lennen School Bilingual Paris

Atelier LEGO® Play-Well Paris 7e Lennen School Bilingual Paris lundi 20 octobre 2025.

Play-Well organise des stages ludiques pendant les vacances scolaires à Paris. Destinés aux enfants de 6 à 12 ans, ces ateliers combinent jeu, créativité et apprentissage à travers les célèbres briques LEGO®. Les participants explorent des concepts d’ingénierie, de mécanique et d’architecture en construisant, motorisant et expérimentant. Un moyen amusant et stimulant de découvrir les sciences et les technologies !

20 au 24 octobre

LENNEN BILINGUAL SCHOOL 9 Avenue de Villars, 75007 Paris

de 9h à 12h et/ou 13h30 à 16h30

+6 ans

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 16h30

payant

Vous pouvez l’inscrire à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Il vous suffit de cliquer sur les liens correspondant aux dates qui vous conviennent :

Demi-journée à 50 € / Journée à 100 € / 5 demi-journées 220 € / 5 journées 450 €

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Lennen School Bilingual 9 Avenue de Villars 75007 Paris

https://play-well.fr/stages-lego-vacances-paris/ +33649464387 info@play-well.fr