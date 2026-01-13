Atelier LEGO® Tours et gratte-ciels CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Tours et gratte-ciels

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Afin de découvrir l’architecture des gratte-ciels de façon ludique et amusante, les enfants utilisent une sélection de briques LEGO® pour réaliser des tours tout en démesure !

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

To discover the architecture of skyscrapers in a fun and playful way, children use a selection of LEGO® bricks to build towers that are out of all proportion!

