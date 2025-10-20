Atelier Lego trains Salle associative Paris

Atelier Lego trains Salle associative Paris lundi 20 octobre 2025.

Par le jeu nous proposons une découverte d’un réseau de train.

Un réseau de grande taille, à compléter, à modifier permet de faire circuler plusieurs trains. Une gare, des équipements complémentaires peuvent être construits.

A côté des plans de construction, l’atelier laisse également une place à l’imagination des enfants sous la coordination des animateurs.

L’accueil est à l’après-midi.

Atelier Lego TRAINS pour enfants à partir de 8 ans pendant les vacances de Toussaint.

Du lundi 20 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 17h00

payant

inscription à l’après-midi :

20 € séance 14h à 17h

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T14:00:00+02:00_2025-10-20T17:00:00+02:00;2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T17:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00

Salle associative 65, rue mademoiselle 75015 59, bis rue EmeriauParis

+33145750579 accueil@reflets15.fr https://facebook.com/reflets15 https://facebook.com/reflets15