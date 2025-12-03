Atelier « l’énergie du national au local » Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven

Atelier « l’énergie du national au local » Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven mercredi 3 décembre 2025.

Atelier « l’énergie du national au local »

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03 20:30:00

Date(s) :

2025-12-03

À quoi ressemble le mix énergétique actuel de la France ? Quels sont les choix énergétiques à opérer pour une transition réussie ? Organisé dans le cadre de l’Automne zéro carbone porté par la Communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes, l’atelier repose les bonnes questions et les bons ordres de grandeur en matière d’énergie. Son objectif ? Permettre à chaque participant de mieux comprendre les choix à faire pour 2050 sur une thématique souvent laissée aux « experts ».

Atelier ouvert à tous et sur inscription. .

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 33 20 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « l’énergie du national au local » Lesneven a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne