Atelier L’enfance des chefs Courtenay

Atelier L’enfance des chefs

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:30:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12

L’espace librairie Chifoumi vous invite à un moment de rencontre et de dédicace avec Franckie Alarcon, autour de son livre L’enfance des chefs . Venez découvrir l’histoire qui se cache derrière ce livre, ainsi que les anecdotes partagées par Franckie avec les 10 chefs présents dans l’ouvrage.

Un moment convivial, gourmand et inspirant autour de la cuisine et des parcours de chefs. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33

English :

The Chifoumi bookshop invites you to meet and sign Franckie Alarcon’s book L’enfance des chefs . Come and discover the story behind the book, as well as the anecdotes Franckie shared with the 10 chefs featured in the book.

