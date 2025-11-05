Atelier L’entretien de sa maison au naturel CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Atelier L’entretien de sa maison au naturel

CHEMILLE 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

Date(s) :

2025-11-05

C’est le grand ménage ! L’équipe d’animation vous propose d’apprendre les bases de l’entretien de la maison au naturel.

Vous serez guidé pas à pas dans la confection de vos produits d’entretien peu couteux et naturels. Chaque conception de produit sera appuyée par des explications sur les matières utilisées. A la fin de l’atelier, repartez avec les produits (apportez des contenants) que vous aurez réalisés et les recettes.

Atelier à partir de 12 ans Sur réservation .

CHEMILLE 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

English :

It’s the big clean! The animation team invites you to learn the basics of natural home maintenance.

German :

Es ist Zeit für den großen Haushalt! Das Animationsteam bietet Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen der natürlichen Haushaltspflege zu erlernen.

Italiano :

È la grande pulizia! Il team delle attività vi offre la possibilità di imparare le basi della pulizia naturale della casa.

Espanol :

¡Es la gran limpieza! El equipo de actividades te ofrece la oportunidad de aprender los fundamentos de la limpieza natural.

