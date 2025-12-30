ATELIER LES 5 BLESSURES Espace Camille Flammarion Pornichet
Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-02-08 13:45:00
fin : 2026-02-08 16:45:00
Découvrir les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même
Nous sommes plusieurs à avoir formulé à un moment ou à un autre de notre vie le souhait d’être nous-même. Comment se fait-il que nous ayons parfois de la difficulté à être totalement nous-mêmes ?
L’atelier se penche sur la question en aidant les participants à découvrir les blessures qui empêchent d’être véritablement soi-même. Les participants apprendront à différencier les blessures, et surtout à identifier laquelle empêche d’avoir une relation satisfaisante avec une personne en particulier.
Atelier animé par Sonia de Graine d’Optimisme et animatrice de la méthode Écoute Ton Corps.
Informations pratiques
Où ?
Espace Camille Flammarion, salle Hoëdic
Quand ?
Le 8 février
⏰ Horaires ?
De 13h45 à 16h45.
L’entrée est-elle payante ?
Oui. La prévente des tickets est à 50 € au lieu de 60 € jusqu’au 20 janvier.
️ Faut-il réserver ?
La réservation se fait par le lien suivant Les-5-blessures. .
Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr
