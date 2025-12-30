ATELIER LES 5 BLESSURES Espace Camille Flammarion Pornichet

ATELIER LES 5 BLESSURES

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2026-02-08 13:45:00

fin : 2026-02-08 16:45:00

2026-02-08

Découvrir les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même

Nous sommes plusieurs à avoir formulé à un moment ou à un autre de notre vie le souhait d’être nous-même. Comment se fait-il que nous ayons parfois de la difficulté à être totalement nous-mêmes ?

L’atelier se penche sur la question en aidant les participants à découvrir les blessures qui empêchent d’être véritablement soi-même. Les participants apprendront à différencier les blessures, et surtout à identifier laquelle empêche d’avoir une relation satisfaisante avec une personne en particulier.

Atelier animé par Sonia de Graine d’Optimisme et animatrice de la méthode Écoute Ton Corps.

Informations pratiques

Où ?

Espace Camille Flammarion, salle Hoëdic

Quand ?

Le 8 février

⏰ Horaires ?

De 13h45 à 16h45.

L’entrée est-elle payante ?

Oui. La prévente des tickets est à 50 € au lieu de 60 € jusqu’au 20 janvier.

️ Faut-il réserver ?

La réservation se fait par le lien suivant Les-5-blessures. .

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

