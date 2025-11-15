ATELIER LES 5 SENS EN MOUVEMENT Accueil de loisirs Paimbœuf

Accueil de loisirs 22B Rue Pierre Chevry, 44560 Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique

Un atelier qui met nos sens en éveil….ouvrons nos oreilles, sentons les odeurs, jouons avec notre corps….

Animé par le Centre socioculturel

Durée 45min • Public 2-3 ans

Dans le cadre du mois des tous petits

Sur réservation auprès du CSC 02 44 06 01 57 .

