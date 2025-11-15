ATELIER LES 5 SENS EN MOUVEMENT Accueil de loisirs Paimbœuf
ATELIER LES 5 SENS EN MOUVEMENT Accueil de loisirs Paimbœuf samedi 15 novembre 2025.
ATELIER LES 5 SENS EN MOUVEMENT
Accueil de loisirs 22B Rue Pierre Chevry, 44560 Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Un atelier qui met nos sens en éveil….ouvrons nos oreilles, sentons les odeurs, jouons avec notre corps….
Animé par le Centre socioculturel
Durée 45min • Public 2-3 ans
Dans le cadre du mois des tous petits
Sur réservation auprès du CSC 02 44 06 01 57 .
Accueil de loisirs 22B Rue Pierre Chevry, 44560 Paimbœuf Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER LES 5 SENS EN MOUVEMENT Paimbœuf a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Saint Brevin