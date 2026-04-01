Atelier Les animaux de la Préhistoire Musée Urgonia Orgon

Atelier Les animaux de la Préhistoire

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier Les animaux de la PréhistoireFamilles

Atelier Les animaux de la Préhistoire pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia. Les enfants découvriront les animaux qui existaient au Paléolithique, les environnements et climats dans lesquels vivaient ces animaux ainsi que les relations qu’ils pouvaient entretenir avec les humains. Ils fabriqueront ensuite un mammouth en argile.



Tarif 3 €. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Prehistoric animals workshop

L’événement Atelier Les animaux de la Préhistoire Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence