ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère

ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-02-13

ATELIER: LES ANIMAUX DE PYRÉNÉES & LEURS TRACES

16h 18h

Office de Tourisme, Pyrénées 2000

Gratuit | Sur inscription au 04.68.30.12.42

cette activité permet aux enfants de découvrir la faune de montagne à travers plusieurs ateliers moulage de traces en argile, découverte des oiseaux de montagne avec appeaux mécaniques et atelier de dessin.

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

WORKSHOP: PYRENEAN ANIMALS & THEIR TRACKS

4pm 6pm

Tourist Office, Pyrénées 2000

Free of charge | Registration on 04.68.30.12.42

this activity enables children to discover mountain fauna through several workshops: molding clay tracks, discovering mountain birds with mechanical bird calls and a drawing workshop.

