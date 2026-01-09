ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère
ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère vendredi 13 février 2026.
ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 16:00:00
fin : 2026-02-13 18:00:00
Date(s) :
2026-02-13
ATELIER: LES ANIMAUX DE PYRÉNÉES & LEURS TRACES
16h 18h
Office de Tourisme, Pyrénées 2000
Gratuit | Sur inscription au 04.68.30.12.42
cette activité permet aux enfants de découvrir la faune de montagne à travers plusieurs ateliers moulage de traces en argile, découverte des oiseaux de montagne avec appeaux mécaniques et atelier de dessin.
.
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
WORKSHOP: PYRENEAN ANIMALS & THEIR TRACKS
4pm 6pm
Tourist Office, Pyrénées 2000
Free of charge | Registration on 04.68.30.12.42
this activity enables children to discover mountain fauna through several workshops: molding clay tracks, discovering mountain birds with mechanical bird calls and a drawing workshop.
L’événement ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère a été mis à jour le 2026-01-09 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000