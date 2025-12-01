Les architectes de l’infini

Dans le cadre de l’exposition « Minimal », les enfants et leurs parents explorent Zero to Infinity, une installation géométrique et colorée de l’artiste Rasheed Araeen conçue pour être manipulée. Une œuvre à assembler, empiler, équilibrer, offrant une expérience inédite où la règle d’or du musée « ne pas toucher » est joyeusement bousculée !

Après une visite en dessin accompagné d’un médiateur pour découvrir la géométrie et les motifs dans l’art minimal, les familles jouent ensemble avec les cubes de l’artiste en relevant une série de défis ludiques. L’exploration se poursuit en salle d’atelier par la création collective d’une grande architecture en papier. Une expérience participative unique autour de l’espace, du corps et de la joie de créer ensemble.

Explorez Zero to Infinity, une installation géométrique et colorée de l’artiste Rasheed Araeen – pour un atelier en famille !

Le samedi 27 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Billet d’entrée + 7€ par participant (enfants et adultes) / gratuit avec la carte Membership Pinault Collection

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)

Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)

Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/atelier-en-famille info.boursedecommerce@pinaultcollection.com