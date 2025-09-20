Atelier « Les Archives en reliefs » Archives départementales des Hautes-Alpes Gap

Atelier « Les Archives en reliefs » Archives départementales des Hautes-Alpes Gap samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les Archives départementales en créant une maquette pop-up en papier du bâtiment ! Pliage, découpage, collage… un atelier manuel pour imaginer les Archives en volume et en couleurs. Une activité ludique pour découvrir ce lieu autrement, en famille.

Gratuit. Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent, inscription fortement conseillée au 04 86 15 31 80

Archives départementales des Hautes-Alpes 22 Route de Rambaud, 05000 Gap, France Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33486153180 https://archives.hautes-alpes.fr

