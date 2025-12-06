Atelier Les arteliers bricol Cescau
Atelier Les arteliers bricol Cescau samedi 6 décembre 2025.
Atelier Les arteliers bricol
Salle Emile Labadesse Cescau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Du carton, du papier, des tissus naturels à gogo. Parce ce que c’est aussi important de faire et de créer, les enfants et leurs parents sont invités à déchirer, découper, rouler, scotcher, assembler, construire démolir pour créer la plus belle des œuvres d’art éphémères. .
Salle Emile Labadesse Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 24 45 contact@le-mix.fr
