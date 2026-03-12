Atelier les aventuriers du temps beau comme homo azeratus Grottes d’Azé Azé
Atelier les aventuriers du temps beau comme homo azeratus Grottes d’Azé Azé lundi 13 avril 2026.
Atelier les aventuriers du temps beau comme homo azeratus
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13 15:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Retournez au temps de la Préhistoire et fabriquez un bijou à la mode d’homo sapiens. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English :
L’événement Atelier les aventuriers du temps beau comme homo azeratus Azé a été mis à jour le 2026-03-12 par Grottes d’Azé