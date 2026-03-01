Atelier Les basiques les ourlets Châteauroux

Atelier Les basiques les ourlets

9 Rue Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez apprendre à faire vos ourlets vous-même !

Durée de l’atelier 2h15 Sur réservation

Apportez un vêtement à raccourcir ! 29 .

9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18

English :

Come and learn how to hem your own hems!

