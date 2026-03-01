Atelier Les basiques les ourlets Châteauroux
Atelier Les basiques les ourlets Châteauroux samedi 21 mars 2026.
Atelier Les basiques les ourlets
9 Rue Bertrand Châteauroux Indre
Tarif : 29 – 29 – EUR
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Venez apprendre à faire vos ourlets vous-même !
Durée de l’atelier 2h15 Sur réservation
Apportez un vêtement à raccourcir ! 29 .
9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18
English :
Come and learn how to hem your own hems!
