Atelier Les Biscuits de Noël Château de Bizy Vernon
Atelier Les Biscuits de Noël Château de Bizy Vernon samedi 13 décembre 2025.
Atelier Les Biscuits de Noël
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Début : Vendredi Samedi 2025-12-13 16:00:00
fin : 2026-01-04
2025-12-13 2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02
Partagez un moment gourmand en famille lors de nos ateliers de sablés de Noël, proposés les 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 décembre ainsi que les 2, 3 et 4 janvier.
Le rendez-vous est fixé à 16h pour une session d’environ 1 heure.
L’atelier est ouvert à tous 9 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Un goûter est inclus pour clôturer ce moment convivial.
Sur réservation, directement dans la rubrique Réserver en ligne. .
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com
