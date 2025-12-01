Atelier Les Biscuits de Noël Château de Bizy Vernon

Atelier Les Biscuits de Noël

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

Partagez un moment gourmand en famille lors de nos ateliers de sablés de Noël, proposés les 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 décembre ainsi que les 2, 3 et 4 janvier.

Le rendez-vous est fixé à 16h pour une session d’environ 1 heure.

L’atelier est ouvert à tous 9 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Un goûter est inclus pour clôturer ce moment convivial.

Sur réservation, directement dans la rubrique Réserver en ligne. .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

English : Atelier Les Biscuits de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Les Biscuits de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération