Atelier : les bouquinistes de La Mémoire du livre, Musée Médard, Lunel

Informations pratiques

Atelier : les bouquinistes de La Mémoire du livre 19 et 20 septembre Musée Médard Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un rendez-vous à ne pas manquer, cette année encore !

Les bouquinistes de l’association La Mémoire du livre de Montpellier installeront plusieurs stands autour du musée. Vous pourrez flâner parmi les livres anciens et d’occasion pour compléter votre visite.

Musée Médard 71 place des martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr Réouvert depuis décembre 2013, le musée Médard est un lieu dédié aux livres, à l’histoire de ses collections, ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Les collections du musée sont principalement constituées autour du remarquable cabinet bibliophile de Louis Médard, qui compte plus de 5 000 ouvrages datant du XIIe au XIXe siècle. On y trouve également des reliures précieuses ainsi qu’une collection de fils à dorer.

Un rendez-vous à ne pas manquer, encore cette année ! Les bouquinistes de l’association La Mémoire du livre de Montpellier viendront installer plusieurs stands autour du musée. Vous pourrez flâner au…

©La mémoire du livre