ATELIER LES CITROUILLES DE YAYOI KUSAMA Route de la plage Torreilles

ATELIER LES CITROUILLES DE YAYOI KUSAMA Route de la plage Torreilles mercredi 29 octobre 2025.

ATELIER LES CITROUILLES DE YAYOI KUSAMA

Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Cet automne, l’association Cœur de vie & compagny vous invite à vivre une expérience unique, entre art et nature, au sein de son jardin-forêt en forme de cœur à Torreilles.

Une occasion rare de se connecter à la terre, à soi et aux autres à travers une démarche artistique, sensible et joyeuse.

.

Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54

English :

This autumn, the C?ur de vie & compagny association invites you to experience a unique blend of art and nature in its heart-shaped garden-forest in Torreilles.

A rare opportunity to connect with the earth, with yourself and with others, through a sensitive and joyful artistic approach.

German :

In diesem Herbst lädt Sie der Verein C?ur de vie & compagny zu einer einzigartigen Erfahrung zwischen Kunst und Natur in seinem Waldgarten in Form eines Herzens in Torreilles ein.

Eine seltene Gelegenheit, sich durch einen künstlerischen, sensiblen und freudvollen Prozess mit der Erde, sich selbst und anderen zu verbinden.

Italiano :

Quest’autunno, l’associazione C?ur de vie & compagny vi invita a vivere un’esperienza unica, che unisce arte e natura, nel suo giardino-foresta a forma di cuore a Torreilles.

È una rara opportunità per entrare in contatto con la terra, con se stessi e con gli altri, attraverso un approccio artistico sensibile e gioioso.

Espanol :

Este otoño, la asociación Cœur de vie & compagny le invita a disfrutar de una experiencia única, que combina arte y naturaleza, en su jardín-bosque en forma de corazón de Torreilles.

Es una oportunidad única para conectar con la tierra, con uno mismo y con los demás, a través de un enfoque artístico sensible y alegre.

L’événement ATELIER LES CITROUILLES DE YAYOI KUSAMA Torreilles a été mis à jour le 2025-10-13 par BIT DE TORREILLES