Atelier les constellations familiales au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 26 février 2026 de 18h30 à 19h30. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Découvrez les constellations familiales animées par Hélène Rey, le jeudi 26 février à 18h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !
Le restaurant Court-Circuit vous invite à découvrir les constellations familiales animées par Hélène Rey, le jeudi 26 février à 18h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !
Possibilité de dîner sur place ! (20€ petite assiette mezzé + dessert) .
Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Discover family constellations led by Hélène Rey on Thursday, 26 February at 6:30 p.m. at Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!
