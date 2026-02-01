Atelier les constellations familiales au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence

Atelier les constellations familiales au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 26 février 2026 de 18h30 à 19h30. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

Découvrez les constellations familiales animées par Hélène Rey, le jeudi 26 février à 18h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !

Possibilité de dîner sur place ! (20€ petite assiette mezzé + dessert) .

Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover family constellations led by Hélène Rey on Thursday, 26 February at 6:30 p.m. at Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!

