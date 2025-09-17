Atelier Les couleurs Martainville-Épreville

Atelier Les couleurs Martainville-Épreville mercredi 17 septembre 2025.

Atelier Les couleurs

Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 11:15:00

Date(s) :

2025-09-17

Atelier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, sur le thème Les couleurs . Découverte des couleurs par le biais de contes et d’activités manuelles au sein du château. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .

Rue de l’Église Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier Les couleurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Les couleurs Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin