Plongée dans l’imaginaire crée ton propre monstre marin !

Et si l’océan cachait encore des secrets ? Le temps d’un après-midi, transformez-vous en explorateur de l’imaginaire ! Entre dessin et invention, cet atelier propose aux enfants de repousser les limites de la nature.

Au programme

La Fabrique à Créatures (45 min) Mixez les espèces ! En associant différents animaux marins, les enfants inventent des spécimens inédits, définissent leurs pouvoirs et leur choisissent un nom scientifique… ou totalement loufoque.

Immersion Graphique (45 min) Place au dessin ! Réalisation d’une illustration format A4 pour mettre en scène ces nouveaux habitants dans leur habitat naturel un fond marin coloré et personnalisé.

Infos pratiques

Public réservé aux enfants de 6 ans révolus à 10 ans

Durée 1h30

Un jus de fruit est prévu pendant l’atelier. Merci de contacter Céci Rjass en amont en cas d’allergie. Chaque enfant peut également apporter une collation s’il le souhaite.

