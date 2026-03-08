ATELIER LES CRÉDITS POUR LES ACHATS PAR UFC QUE CHOISIR Béziers

ATELIER LES CRÉDITS POUR LES ACHATS PAR UFC QUE CHOISIR

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21

Atelier en 2 séances pour comprendre les crédits et gérer un budget. Inscription obligatoire aux deux.

Un atelier en deux sessions pour mieux comprendre et maîtriser le crédit à la consommation. La première séance présente les différents types de crédits afin d’éviter les pièges et de mesurer ses engagements. La seconde propose une mise en pratique analyser et gérer un budget familial en intégrant charges courantes et remboursements.

Inscription obligatoire aux deux séances. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

2-session workshop to understand credit and manage a budget. Registration required for both.

