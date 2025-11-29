Atelier Les décos des petits lutins Saint-Jean-de-Losne
Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 15:00:00
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13
Viens t’amuser et fabriquer ta propre décoration de Noël !
Avec du bois, des pommes de pin, des branchages et plein d’autres matériaux rigolos, tu réaliseras une jolie suspension à accrocher chez toi.
Un super moment pour bricoler, partager en famille et repartir avec ta création faite maison pour décorer la maison pendant les fêtes !
Les samedis 29 novembre, 6 décembre et 13 décembre à 14h
À partir de 6 ans, 5€ par enfant accompagné d‘un adulte
Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne
Réservation obligatoire, places limitées
Durée d’1h .
Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
