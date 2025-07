Atelier Les dessous de verre Samadet

Atelier Les dessous de verre Samadet jeudi 24 juillet 2025.

Atelier Les dessous de verre

Place de la Faïencerie Samadet Landes

Cet été, Sophie Martin, plasticienne vous invite à plonger dans l’univers fascinant de la décoration des dessous de verre ! Laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre création.

A 15h. Matériel fourni. Sur inscription au 0558796545. Maximum 10 enfants entre 8 et 10 ans.

Place de la Faïencerie Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 65 45

English :

This summer, visual artist Sophie Martin invites you to plunge into the fascinating world of coaster decoration! Let your imagination run wild and leave with your own creation.

At 3pm. Materials supplied. Please register at 0558796545. Maximum 10 children aged 8-10.

German : Atelier Les dessous de verre

Diesen Sommer lädt Sie die Künstlerin Sophie Martin dazu ein, in die faszinierende Welt der Bierdeckeldekoration einzutauchen! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause.

Um 15 Uhr. Material wird zur Verfügung gestellt. Nach Anmeldung unter 0558796545. Maximal 10 Kinder zwischen 8 und 10 Jahren.

Italiano :

Quest’estate, l’artista visiva Sophie Martin vi invita a immergervi nell’affascinante mondo della decorazione dei sottobicchieri! Date libero sfogo alla vostra immaginazione e partite con la vostra creazione.

Alle 15.00. Materiale fornito. Iscrizione obbligatoria a 0558796545. Massimo 10 bambini tra gli 8 e i 10 anni.

Espanol : Atelier Les dessous de verre

Este verano, la artista plástica Sophie Martin le invita a sumergirse en el fascinante mundo de la decoración de posavasos Dé rienda suelta a su imaginación y salga con su propia creación.

A las 15.00 h. Materiales proporcionados. Inscripción obligatoria en 0558796545. Máximo 10 niños de entre 8 y 10 años.

