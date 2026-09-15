Atelier les Éclisses, luthier à Caen | RDV Découverte Atelier Les Eclisses Caen

Informations pratiques

Caen

Atelier les Éclisses, luthier à Caen | RDV Découverte

Atelier Les Eclisses 15 rue Demolombe Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:00:00

fin : 2026-10-13 15:00:00

Date(s) :

2026-10-13

À Caen, rue Demolombe, l’atelier Les Éclisses, né de l’enthousiasme d’Antoine Lescombe, est la continuité de la maison de lutherie créée en 1984 par Jean-Yves Tanguy, dans laquelle Antoine Lescombe a déjà passé 10 ans à offrir un service de qualité aux musiciens tant professionnels qu’amateurs.

À Caen, rue Demolombe, l’atelier Les Éclisses, né de l’enthousiasme d’Antoine Lescombe, est la continuité de la maison de lutherie créée en 1984 par Jean-Yves Tanguy, dans laquelle Antoine Lescombe a déjà passé 10 ans à offrir un service de qualité aux musiciens tant professionnels qu’amateurs. La visite sera l’occasion de découvrir l’art de la lutherie.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Atelier Les Eclisses 15 rue Demolombe Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Atelier les Éclisses, luthier à Caen | RDV Découverte

In Caen, on Rue Demolombe, the Les Éclisses workshop – born out of Antoine Lescombe’s enthusiasm – is the continuation of the stringed instrument-making business founded in 1984 by Jean-Yves Tanguy, where Antoine Lescombe had already spent 10 years providing a high-quality service to musicians, b…

L’événement Atelier les Éclisses, luthier à Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer