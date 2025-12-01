Atelier Les emballages deuxième cadeau, durables et magnifiquement beaux Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains

Atelier Les emballages deuxième cadeau, durables et magnifiquement beaux

Fablab des 3 lapins 2, rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Le temps d’un atelier, nous vous accompagnons pour réaliser vos emballages durables et tellement beaux qu’ils font l’effet d’un deuxième cadeau.

Vous fabriquez vos contenants pour y mettre vos présents. Au choix, vous pouvez réaliser un bocal gravé à la laser, un Furochiki et/ou un sac en tissus de récupération à la machine à coudre, ou encore une enveloppe cousue en joli papier de récup. Sur une base que vous pouvez apporter (tissus et papier facultatif, Bocal nécessaire).

Tous publics Sur inscription .

Fablab des 3 lapins 2, rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 animation@fablab3lapins.org

