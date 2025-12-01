Atelier Les emballages, deuxième cadeau, durables et magnifiquement beaux Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains
Atelier Les emballages, deuxième cadeau, durables et magnifiquement beaux Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
5€ + 5€ d’adhésion, Inscription par téléphone.
À 14h, au Fablab des 3 lapins, 2 rue Lacépède. .
Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47
