Atelier les émotions, parlons-en chez l’Instant Cosy L’Instant Cosy Brioude samedi 25 octobre 2025.

L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

avec une boisson offerte

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 15:30:00

2025-10-25

L’Instant Cosy propose un atelier ludique et réflexif parents-enfants sur le thème des émotions.

L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 85 89 51 contact@gaelle-ternisien.fr

English :

L’Instant Cosy offers a playful, reflective parent-child workshop on the theme of emotions.

German :

L’Instant Cosy bietet einen spielerischen und reflexiven Eltern-Kind-Workshop zum Thema Emotionen an.

Italiano :

L’Instant Cosy propone un laboratorio divertente e riflessivo per genitori e figli sul tema delle emozioni.

Espanol :

L’Instant Cosy propone un taller lúdico y reflexivo para padres e hijos sobre el tema de las emociones.

