Atelier les émotions, parlons-en chez l’Instant Cosy L’Instant Cosy Brioude

Atelier les émotions, parlons-en chez l'Instant Cosy
L'Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
avec une boisson offerte
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 15:30:00
2025-10-25
L’Instant Cosy propose un atelier ludique et réflexif parents-enfants sur le thème des émotions.
L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 85 89 51 contact@gaelle-ternisien.fr
English :
L’Instant Cosy offers a playful, reflective parent-child workshop on the theme of emotions.
German :
L’Instant Cosy bietet einen spielerischen und reflexiven Eltern-Kind-Workshop zum Thema Emotionen an.
Italiano :
L’Instant Cosy propone un laboratorio divertente e riflessivo per genitori e figli sul tema delle emozioni.
Espanol :
L’Instant Cosy propone un taller lúdico y reflexivo para padres e hijos sobre el tema de las emociones.
