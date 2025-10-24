Atelier : Les étiquettes du cognac, une histoire imprimée Atelier Laurent Nicolaï Cognac

Atelier : Les étiquettes du cognac, une histoire imprimée 24 – 26 octobre Atelier Laurent Nicolaï Charente

Laurent Nicolaï fait découvrir au grand public les coulisses des procédés de création d’étiquettes en lithographie au XIXème/XXème mais aussi de mettre en avant la création contemporaine par l’impression en avant-première d’étiquettes « Vieille Réserve, cuvée spéciale » pour le compte de L’EARL « J’Y CROIS » producteur en agriculture biologique de vin, pineau et Cognac à Bréville.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Atelier Laurent Nicolaï 107, rue de Boutiers 16100, Cognac. Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine https://laurentnicolai.com/

