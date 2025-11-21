Atelier Les Êtres Dansés – Danse libre Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:00 – 18:45

Gratuit : non payants sur inscription Tarif de l’atelier : 25€Tarif réduit : 20€ (étudiant, rsa, retraité)Tarif duo homme-femme:40€ Adulte, Etudiant, En famille, Personne en situation de handicap, Senior

Un atelier de danse libre et intuitive ou vous vous laisserez danser à travers les élements ( la terre, le feu, l’eau, l’air et l’Ether), à l’écoute de soi et en lien avec le groupe dans un voyage dansé. C’est un voyage musical pour revenir au corps, l’écoutez, lachez le mental, se liberer, evacuer, se rencontrer soi et les autres dans un cadre bienveillant et sécure.plus d’infos: [www.lesetresdanses.fr](www.lesetresdanses.fr)

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0685042170 http://www.lesetresdanses.fr