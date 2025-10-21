Atelier Les Explorateurs deviennent des bâtisseurs Ecole des Arts et du Patrimoine Guérande

Ecole des Arts et du Patrimoine 17 boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Les Explorateurs partent à la recherche des constructions emblématiques de la cité médiévale les remparts, la collégiale Saint-Aubin et les halles. Ensuite, ils bâtiront à leur tour ces édifices avec des jeux de construction.

Pour les 7 à 12 ans. .

Ecole des Arts et du Patrimoine 17 boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 10 01 ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

