Atelier Les fables de la terre Salle de réunion Andernos-les-Bains

Bienvenue dans un atelier où les histoires magiques rencontrent la nature !
Avec nous, les enfants découvrent les animaux en danger du Bassin d’Arcachon. Grâce aux contes, ils apprennent pourquoi certaines espèces sont en voie de disparition.
Après les histoires, place à la création avec la réalisation de dessins avec de la peinture végétale et des pinceaux amusants, fabriqués à partir de morceaux de bois et d’aiguilles de pins. ils donneront vie à des personnages en utilisant ce qu’ils auront trouvé dans la nature.
Un atelier pour écouter, imaginer, créer et devenir des petits protecteurs de la nature. .
Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
