Atelier Les fables de la terre Salle de réunion Andernos-les-Bains

Atelier Les fables de la terre

Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

2026-04-08 2026-04-15

Bienvenue dans un atelier où les histoires magiques rencontrent la nature !

Avec nous, les enfants découvrent les animaux en danger du Bassin d’Arcachon. Grâce aux contes, ils apprennent pourquoi certaines espèces sont en voie de disparition.

Après les histoires, place à la création avec la réalisation de dessins avec de la peinture végétale et des pinceaux amusants, fabriqués à partir de morceaux de bois et d’aiguilles de pins. ils donneront vie à des personnages en utilisant ce qu’ils auront trouvé dans la nature.

Un atelier pour écouter, imaginer, créer et devenir des petits protecteurs de la nature. .

