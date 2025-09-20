Atelier « Les fabriques en aquarelle » Musée des beaux-arts Libourne

Atelier « Les fabriques en aquarelle » Musée des beaux-arts Libourne samedi 20 septembre 2025.

Atelier encadré par l’équipe du musée. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après avoir découvert l’histoire de ces bâtiments imitant l’Antiquité rêvée et contemplé les deux tableaux du musée, les enfants s’initient à la technique de l’aquarelle pour reproduire ces fabriques en ruines aux douces couleurs pastel.

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Age.

© Musée des Beaux Arts de Libourne – JC Garcia