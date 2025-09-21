Atelier : les faussaires en résistance Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban

Atelier : les faussaires en résistance Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban dimanche 21 septembre 2025.

Atelier : les faussaires en résistance Dimanche 21 septembre, 16h00 Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Tarn-et-Garonne

Gratuit. À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier : engage-toi comme faussaire !

La première forme de Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, est souvent écrite et intellectuelle.

Pour convaincre l’opinion, faire œuvre de contre-propagande ou se dissimuler à l’oppresseur nazi, les Résistants ont dû redoubler d’ingéniosité.

À ton tour, engage-toi comme faussaire !

Armé de papier, de colle et d’encre, crée des faux-papiers et imprime des tracts à la manière des Résistants d’hier.

Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel 2 bd Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 https://montauban.com/pole-patrimoine-culturel [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 66 03 11 »}, {« type »: « email », « value »: « polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr »}] Le Pôle Patrimoine Culturel, service de la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine, regroupe le CIAP, le Musée de la Résistance et du Combattant, les Archives municipales et la Bibliothèque Patrimoine. bus : ligne 1 et 6, arrêt Fobio

en voiture : rocade sortie 62 « les Chaumes », puis avenue Marcel Unal, puis avenue Léonid Chrol

Atelier : engage-toi comme faussaire !

Tract n°2 © Association de reconstitution historique civile et militaire, Mémoires de guerre 1914-1954 – Montauban