Atelier : Les feuillets des abysses MAIF Social Club Paris samedi 25 octobre 2025.

L’océan est peuplé de créatures fascinantes qui parcourent les abysses depuis des centaines de millions d’années. Afin d’habiter la nuit infinie des profondeurs, elles ont développé de remarquables capacités. Elles sont parfois transparentes, parfois bioluminescentes. Lors de cet atelier de sérigraphie, plongez dans les mystères des fonds marins et apprenez à imprimer de fantastiques créatures marines sur du papier translucide.

Un atelier à 4 mains à partager entre vous et l’enfant que vous accompagnez. Toute personne suivant l’atelier doit réserver une place (enfants et accompagnateurs).

Nous vous proposons aussi un atelier sérigraphie réservé aux ados et aux enfants de 8 à 12 ans.

Initiez-vous à la sérigraphie en créant votre une jolie image des fonds marins, avec l’artiste Brian Cougar !

Du samedi 25 octobre 2025 au samedi 25 avril 2026 :

mercredi, samedi

de 11h00 à 16h00

gratuit Tout public.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

