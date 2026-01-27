Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop

Maison de la Pierre 1er étage Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Participez à cet atelier convivial proposé par Virginie, diététicienne.

La campagne d’Interfel, intitulée Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop , vise à promouvoir la consommation de fruits et légumes frais, en mettant en avant leur diversité. .

Maison de la Pierre 1er étage Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 64 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop

L’événement Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop Arette a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn