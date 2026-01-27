Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop Arette
Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop Arette mercredi 11 février 2026.
Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop
Maison de la Pierre 1er étage Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Participez à cet atelier convivial proposé par Virginie, diététicienne.
La campagne d’Interfel, intitulée Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop , vise à promouvoir la consommation de fruits et légumes frais, en mettant en avant leur diversité. .
Maison de la Pierre 1er étage Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 64 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop
L’événement Atelier Les Fruits et Légumes Frais, c’est jamais trop Arette a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn