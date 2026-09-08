Atelier « les gestes de premiers secours » Les Floralies – Immeuble Dahlias – Le Tréport
vendredi 2 octobre 2026 · Les Floralies - Immeuble Dahlias - · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Atelier « les gestes de premiers secours »
Les Floralies – Immeuble Dahlias – Boulevard du Calvaire Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:00:00
fin : 2026-10-02 11:00:00
Date(s) :
2026-10-02
L’Ancrage vous propose un atelier « les gestes de premiers secours » animé par les pompiers bénévoles de la Réserve citoyenne dans le cadre de l’action « avoir les réflexes santé ».
Réservé aux parents d’enfants de 0 à 6 ans. Inscription obligatoire à l’Ancrage.
Attention les places sont limitées. Gratuit. .
Les Floralies – Immeuble Dahlias – Boulevard du Calvaire Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr
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English : Atelier « les gestes de premiers secours »
L’événement Atelier « les gestes de premiers secours » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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