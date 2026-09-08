vendredi 2 octobre 2026 · Les Floralies - Immeuble Dahlias - · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Atelier « les gestes de premiers secours »

Les Floralies – Immeuble Dahlias – Boulevard du Calvaire Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:00:00

fin : 2026-10-02 11:00:00

Date(s) :

2026-10-02

L’Ancrage vous propose un atelier « les gestes de premiers secours » animé par les pompiers bénévoles de la Réserve citoyenne dans le cadre de l’action « avoir les réflexes santé ».

Réservé aux parents d’enfants de 0 à 6 ans. Inscription obligatoire à l’Ancrage.

Attention les places sont limitées. Gratuit. .

Les Floralies – Immeuble Dahlias – Boulevard du Calvaire Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr

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English : Atelier « les gestes de premiers secours »

L’événement Atelier « les gestes de premiers secours » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers