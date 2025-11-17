Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix

Atelier Les gestes qui sauvent

2025-11-17

Initiez-vous aux bons réflexes pour réagir face aux situations d’urgence du quotidien.

Salle Polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier Les gestes qui sauvent

Learn how to react to everyday emergencies.

German : Atelier Les gestes qui sauvent

Erlernen Sie die richtigen Reflexe, um auf alltägliche Notsituationen zu reagieren.

Italiano :

Imparare i riflessi giusti per affrontare le emergenze quotidiane.

Espanol : Atelier Les gestes qui sauvent

Aprenda los reflejos adecuados para enfrentarse a las emergencias cotidianas.

