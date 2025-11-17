Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix
Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix lundi 17 novembre 2025.
Atelier Les gestes qui sauvent
Salle Polyvalente Villetoureix Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Initiez-vous aux bons réflexes pour réagir face aux situations d’urgence du quotidien.
Initiez-vous aux bons réflexes pour réagir face aux situations d’urgence du quotidien. .
Salle Polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40
English : Atelier Les gestes qui sauvent
Learn how to react to everyday emergencies.
German : Atelier Les gestes qui sauvent
Erlernen Sie die richtigen Reflexe, um auf alltägliche Notsituationen zu reagieren.
Italiano :
Imparare i riflessi giusti per affrontare le emergenze quotidiane.
Espanol : Atelier Les gestes qui sauvent
Aprenda los reflejos adecuados para enfrentarse a las emergencias cotidianas.
L’événement Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix a été mis à jour le 2025-11-09 par Val de Dronne