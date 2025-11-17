Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix

Atelier Les gestes qui sauvent

Atelier Les gestes qui sauvent Villetoureix lundi 17 novembre 2025.

Atelier Les gestes qui sauvent

Salle Polyvalente Villetoureix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-11-17
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17

Date(s) :
2025-11-17

Initiez-vous aux bons réflexes pour réagir face aux situations d’urgence du quotidien.
Initiez-vous aux bons réflexes pour réagir face aux situations d’urgence du quotidien.   .

Salle Polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40 

English : Atelier Les gestes qui sauvent

Learn how to react to everyday emergencies.

German : Atelier Les gestes qui sauvent

Erlernen Sie die richtigen Reflexe, um auf alltägliche Notsituationen zu reagieren.

Italiano :

Imparare i riflessi giusti per affrontare le emergenze quotidiane.

Espanol : Atelier Les gestes qui sauvent

Aprenda los reflejos adecuados para enfrentarse a las emergencias cotidianas.

