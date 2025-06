Atelier Les goûters de notre enfance La Grande École Le Havre 9 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Atelier Les goûters de notre enfance La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09 17:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Redécouvrez ensemble les douceurs de l’enfance lors d’un atelier gourmand à quatre mains !

Entre rires, partages et senteurs réconfortantes, créez des instants précieux à savourer ensemble.

Les petits plus :

– Une boisson offerte durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

Redécouvrez ensemble les douceurs de l’enfance lors d’un atelier gourmand à quatre mains !

Entre rires, partages et senteurs réconfortantes, créez des instants précieux à savourer ensemble.

Les petits plus :

– Une boisson offerte durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Les goûters de notre enfance

Rediscover the sweet pleasures of childhood in a four-handed gourmet workshop!

Between laughter, sharing and comforting scents, create precious moments to savor together.

Little extras :

– A complimentary drink during the workshop

– Each participant leaves with the recipes he or she has created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring your own bag and/or container for your creations.

Reservations required

German :

Entdecken Sie bei einem vierhändigen Gourmet-Workshop gemeinsam die Süßigkeiten der Kindheit neu!

Zwischen Lachen, Austausch und tröstenden Düften schaffen Sie kostbare Momente, die Sie gemeinsam genießen können.

Die kleinen Extras:

– Ein kostenloses Getränk während des Workshops

– Jeder Teilnehmer nimmt seine Rezepte mit nach Hause

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes, denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Riscoprite i dolci piaceri dell’infanzia in un laboratorio gastronomico a quattro mani!

Tra risate, condivisione e profumi confortanti, creeremo momenti preziosi da assaporare insieme.

Piccoli extra:

– Una bevanda gratuita durante il laboratorio

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette che ha realizzato

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordate di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Redescubra los dulces placeres de la infancia en un taller gastronómico a cuatro manos

Entre risas, compartir y aromas reconfortantes, cree momentos preciosos para saborear juntos.

Pequeños extras :

– Una bebida gratis durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha elaborado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

L’événement Atelier Les goûters de notre enfance Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie