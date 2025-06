Atelier « Les Herbes de la Saint-Jean » adultes et enfants Le Grand-Village-Plage 28 juin 2025 10:30

Charente-Maritime

Atelier « Les Herbes de la Saint-Jean » adultes et enfants 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : Samedi 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-06-28 12:30:00

2025-06-28

Plongez dans les secrets des plantes et des traditions ancestrales lors de notre atelier spécial Herbes de la Saint-Jean !

5 Boulevard de la Plage

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English : Les Herbes de la Saint-Jean » workshop adults and children

Dive into the secrets of plants and ancestral traditions at our special Midsummer Herbs workshop!

German : Workshop « Les Herbes de la Saint-Jean » (Die Kräuter des Johannistages) Erwachsene und Kinder

Tauchen Sie in unserem speziellen Workshop « Johanniskräuter » in die Geheimnisse der Pflanzen und uralten Traditionen ein!

Italiano :

Immergetevi nei segreti delle piante e delle tradizioni ancestrali nel nostro speciale workshop sulle erbe di mezza estate!

Espanol : Taller « Les Herbes de la Saint-Jean » adultos y niños

Sumérjase en los secretos de las plantas y las tradiciones ancestrales en nuestro taller especial de hierbas de San Juan

