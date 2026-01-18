Atelier Les héros de romans Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier Les héros de romans

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Après une découverte de plusieurs héros de romans grâce à un jeu de devinettes visant à identifier leurs caractéristiques, crée le portrait de ton propre héros ou de réalise ton autoportrait en utilisant divers techniques et supports photos, dessins, découpage, collage… .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les héros de romans

L’événement Atelier Les héros de romans Nay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay