Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle Dialogues Beaux-Arts Brest
mercredi 30 septembre 2026 · Dialogues Beaux-Arts · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 12:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Laure Blondet vous propose un atelier pour découvrir ou approfondir la pratique de l’aquarelle autour d’un thème iodé : les îles bretonnes.
Pas à pas, vous apprendrez à maîtriser les fondamentaux de l’aquarelle pour réaliser une vue du ciel d’une île ou d’un archipel breton.
Transparence, mélanges de couleurs, superpositions et jeux de lumière : vous découvrirez comment jouer avec ces techniques pour donner vie à votre paysage et restituer la richesse des couleurs bretonnes. A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre illustration et votre planche pratique réunissant les méthodes abordées pour continuer à explorer l’univers des îles bretonnes et créer votre propre série.
Informations pratiques :
Atelier destiné aux ados et adultes.
Durée 2h30.
Matériel fourni. .
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76
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English :
L’événement Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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