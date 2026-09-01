Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle Dialogues Beaux-Arts Brest

Informations pratiques

Brest

Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Laure Blondet vous propose un atelier pour découvrir ou approfondir la pratique de l’aquarelle autour d’un thème iodé : les îles bretonnes.

Pas à pas, vous apprendrez à maîtriser les fondamentaux de l’aquarelle pour réaliser une vue du ciel d’une île ou d’un archipel breton.

Transparence, mélanges de couleurs, superpositions et jeux de lumière : vous découvrirez comment jouer avec ces techniques pour donner vie à votre paysage et restituer la richesse des couleurs bretonnes. A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre illustration et votre planche pratique réunissant les méthodes abordées pour continuer à explorer l’univers des îles bretonnes et créer votre propre série.

Informations pratiques :

Atelier destiné aux ados et adultes.

Durée 2h30.

Matériel fourni. .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier : les îles bretonnes à l’aquarelle Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue